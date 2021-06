A nap videója: Netanjahu reflexből a miniszterelnöki székbe ült, ekkor emlékeztették, hogy leváltották

A vasárnapi nappal véget ért Benjámin Netanjahu 12 éves kormányzása Izraelben. Úgy tűnik, hogy ennek még rögzülnie kell a politikusban.



Fotó: MTI/EPA/Flash 90 pool/Yonatan Sindel

A telex.hu szúrta ki a videót, amelyet már a Twitteren is közzétettek Izrael korábbi miniszterelnökéről, Benjámin Netanjahu-ról. A politikus az új kormányállítás eseményén jelent meg, és helyet foglalt a székében – jobban mondva abban a székben, ami hosszú éveken át az övé volt, de vasárnap óta nem az. Ekkor valaki figyelmeztette őt, hogy az már nem az ő helye, üljön át az ellenzékhez.

Priceless: after being ousted Netanyahu is reminded by the ousted speaker that he has to leave the PM chair.pic.twitter.com/ALTsTXOa1d