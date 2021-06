Von der Leyen nagyon aggódik a Fidesz homofóbtörvénye miatt, vizsgálatot indít a bizottság

A Európai Bizottság elnöke is megszólalt az immár Európában is nagy hullámokat vető ügyen.

– írja a Twitteren az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, akit a 444.hu idézett szerda éjjel.

Very concerned about the new law in Hungary.

We are assessing if it breaches relevant EU legislation.

I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.

No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.