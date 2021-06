Itt a válasz Cristiano Ronaldo kólás fintorgására az orosz szövetségi kapitánytól – videó

Az Eb-vel párhuzamosan most kezdetét vehette egy kólaháború is.



A foci-Eb eddigi legemlékezetesebb momentuma volt, hogy hogy miután a portugál Cristiano Ronaldo a sajtótájékoztatón eltolta maga elől a szponzorkólát, a Coca-Cola piaci értéke kb. 4 milliárd dollárt zuhant. Ez a sztori akár maradhatott is volna ennyiben, de persze az élet nem ilyen egyszerű.

Most ugyanis megjött Sztanyiszlav Szalamovics Csercseszov, az orosz szövetségi kapitány válasza a jelenetre – írja a 444.hu. Ahogyan a videóban is látszik, megpróbált rátenni az esetre egy lapáttal, azzal, hogy színpadiasan felbontotta az egyik üveg italt. Ekkor tájékoztatták, hogy nem sikerült tökéletesen elkapnia a pillanatot, mire az 57 éves mester csak megrántotta a vállát.

