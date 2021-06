A jobboldali pártok tömbösödését szorgalmazza Salvini és Berlusconi

Berlusconi ideálja az amerikai Republikánus Párt.

A jobbközép és a jobboldali erők közös pártba tömörülését szorgalmazta Silvio Berlusconi a Hajrá, Olaszország! (FI) elnöke, aki erről Matteo Salvinivel, a Liga vezetőjével egyeztetett vasárnap este.

A két párt közlése szerint Silvio Berlusconi és Matteo Salvini munkavacsorán találkozott a Hajrá, Olaszország! elnöke Milánóhoz közeli, arcorei villájában. Berlusconi azután hívta meg Salvinit, hogy a Liga elnöke a párt szombaton, Rómában rendezett demonstrációján a jobboldali és jobbközép pártok egységét sürgette viták és megosztottság helyett.

Fotó: wikipedia CC BY 2.0/Flickr/European People's Party

Silvio Berlusconi a Hajrá, Olaszország! vasárnap, interneten rendezett találkozóján mintegy felvezette a Matteo Salvinivel történt találkozó témáit. Kijelentette, hogy a jobbközép és jobboldali erőknek – vagyis a FI-nek, a Ligának és a Giorgia Meloni vezette Olasz Testvéreknek (FdI) – közös pártot kell létrehozniuk a 2023-as parlamenti választásokra annak érdekében hogy képesek legyenek az olaszok többségi képviselete és a stabil kormányzás biztosítására.

Berlusconi modellnek az amerikai Republikánus Pártot nevezte meg, amelyhez hasonló szerinte Olaszországban "a centrum és a demokratikus jobboldal egyesülésével" jöhet létre. Úgy vélte, hogy ez elengedhetetlen az olasz jobboldali erők erősítéséhez.

"Amikor összefogtunk, megnyertük a választásokat, de két választás között nem maradtunk egységesek: ez nem történne meg, ha közös párt tagjai lennénk anélkül, hogy lemondanánk saját pártjaink történetéről és identitásáról" – fogalmazott Berlusconi.

A 84 éves politikus kifejtette, hogy a Hajrá, Olaszország! 1994-es alapítása óta az ország iránti elkötelezettségnek és szeretetnek szenteli magát.

"Most is a politikai színtéren vagyok, és szándékomban áll itt is maradni" – mondta Berlusconi, aki négyszer volt miniszterelnök. Az utóbbi egy évben a koronavírus-fertőzése miatt kialakult Covid-19 szövődményei többször kórházi kezelésre kényszerítették őt, orvosai pihenést írtak elő neki, de továbbra is aktív maradt. Elemzők szerint Silvio Berlusconi továbbra is a saját pártja és a jobboldali koalíció "igazi vezetőjének" számít, aki a végső döntéseket meghozza.

A Hajrá, Olaszország! és a Liga egyesülése azóta szerepel napirenden, hogy a két párt februárban csatlakozott Mario Draghi kormányához. A fúzió első lépése a FI és a Liga közös parlamenti frakciója lehet, amellyel a két párt a Draghi-kormány legerősebb parlamenti erejévé válik. Az egyesülési terveket a FI több politikusa fenntartással fogadta.

Silvio Berlusconi vasárnap is azt hangoztatta, hogy az egység nem jelenti a FI "felszámolását".

A felmérések szerint a Matteo Salvini vezette Liga, a Silvio Berlusconi vezette FI és a Giorgia Meloni elnökölte Olasz Testvérek (FdI) koalíciója jelenleg majdnem ötven százalékon áll. A Hajrá, Olaszország! megközelíti a kilenc százalékot, a húsz százalék fölötti Ligát pedig utolérte az FdI, amely – nem lépve be a Draghi-kormányba – ellenzékben maradt.

Forrás: mti.hu