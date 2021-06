Szivárványszínekbe öltözteti a város a Müncheni polgármester – nem lennénk a kormány helyében

München főpolgármestere, Dieter Reiter szégyenteljesnek nevezte az UEFA keddi döntését, miszerint a városi stadion nem kaphat szivárványos megvilágosítást a magyar válogatott elleni meccs idejére írja a 444.hu.



Kép:change.org

A város vezetése ezzel akart szolidaritást vállalni az LGBT-közösségekkel a magyar parlament múlt heti döntése után, amivel gyakorlatilag megtiltották, hogy az iskolai felvilágosításokon a homoszexualitásról vagy a nemváltásról beszéljenek.

Reiter a sajtótájékoztatóján a Német Labdarúgó Szövetséget (DFB) is bírálta, amiért nem akarta befolyásolni az UEFA-t. Azt a javaslatot pedig nevetségesnek nevezte, hogy esetleg egy másik napon világítsák ki a stadiont.

A főpolgármester szerint sajnos nem ignorálhatják az UEFA döntését, mert a stadion nem a város tulajdonában áll, viszont ez nem tartja vissza őket, hogy erős üzenetet küldjenek Magyarországnak és a világnak.

Ezért szivárványos zászlókat tűznek a városházára és az Olimpiatoronyra, valamint a stadion közvetlen közelében álló szélturbinát is feldíszítik.

Dieter Reiter szerint ez az emberség, a tolerancia és a világra való nyitottság jele, aminek semmi köze a pártpolitikához.

Az UEFA elutasító döntése után a kölni, az ausgburgi és a frankfurti stadion is bejelentette, hogy a szivárvány színeivel világítják be az épületeket, valamint a Schalke, a Wolfsburg, a St. Pauli és a Hertha is bejelentette, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez.