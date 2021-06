12 ezer szivárvány színű zászlót osztottak ki a németek

Németországban most nem feltétlenül a meccs a fő téma, hanem az eltérített magyar pedofiltörvény, és a homofóbia elleni tiltakozás – írja a Telex.hu.



Az Amnesty International karikatúrája Orbán Viktorról.

A sokszínűség mellett elkötelezett Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) nem engedte, hogy

ami az elfogadást és a toleranciát jelképezte volna.

München főterén sok korosodó és fiatal kezében lehetett látni.

A városháza homlokzati részét hosszú szivárványos zászlókkal díszítették fel, az aluljárókban és a hirdetésekben is láthatóak a motívumok, ott Manuel Neuerrel kapcsolták össze. A világbajnok német kapus szivárványos karszalagra cserélte ugyanis a német trikolórt, és szerda este is úgy véd a magyarok ellen. A villamosok többségén a vezető felett van két kis zászló, a belvárosról nem messze lévő Mária Terézia Gimnázium ablakában is felfedezhetőek a színek a diákok rajzain.