Ledöntötték Viktória és Erzsébet királynő szobrát Kanadában a jelöletlen tömegsírok miatt

Viktória és Erzsébet királynő szobrát is ledöntötték Kanadában azon bellükl Winnipegben, miután nemrég őslakos gyerekek tömegsírjaira bukkantak több egykori bentlakásos iskola területén írja a 444.hu.



Kép:Twitter

Június elején találtak először 215 jelöletlen sírt Kamloops városában egy egykori bentlakásos iskola területén, ahova az őslakos gyerekeket vitték, de az egyházi intézmény nyilvántartásában nem volt jelölve a haláluk. Majd Június 24-én újabb, 751 jelöletlen sírt találtak.

A szobrokat jelképesen Kanada napján, július elsején döntötték le, amikor az ország a konföderációt ünnepli.

Demonstrators toppled statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth in Winnipeg this afternoon during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools over the past month. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW