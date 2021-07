Elképesztő drágulás jön – újabb alapélelmiszer árát hajtják fel a kínaiak

Az utóbbi hónapokban a kukorica és a szójabab tőzsdei árát hajtotta fel jelentős részben a kínai import, most pedig búzából kezdett többet vásárolni a világ legnépesebb országa írja a G7.hu.



A fogyatkozó készleteket mutatja, hogy május végéig az állam 45 millió tonnát adott el a központi tartalékokból, ilyen mennyiségre még nem volt példa korábban. Raktáron még 40 millió tonna körüli van a becslések szerint, hivatalos adatot erről nem publikálnak.

A pekingi Bric Agriculture Group nevű elemző intézet becslése szerint Kína idén várhatóan 12 millió tonna búzát vásárol majd külföldről, ami 40 százalékkal több a tavalyinál, és az utóbbi 25 év legmagasabb adata

A jelenség mögött részben az áll, hogy a növekvő jövedelmek nyomán átalakulnak a kínai táplálkozási szokások, a disznó- és csirkehús mellett tésztákból, péksüteményekből is egyre több fogy. A kormányzat ugyan igyekszik az élelmiszerigények minél nagyobb részét az országon belülről biztosítani, ennek azonban korlátot szab a termőföld szűkössége, illetve esetenként a kedvezőtlen időjárás. Most például az aratás előtt és közben is sokat esett több fontos gabonatermesztő kínai tartományban is, ami rontja a minőséget. Az őszi búza 129 millió tonnára becsült mennyisége önmagában némileg több is a tavalyinál, így a probléma inkább az, hogy sok tétel emberi fogyasztásra nem, csak takarmányozási célokra lesz alkalmas.

Igaz, a húsfogyasztás növekedése miatt ezen a téren is egyre nagyobbak a kínai igények, a kukorica- és szójaimportot is az hajtja, hogy a sertéspestis pusztítása után újra benépesítették a kínai állattartó telepeket.

Kukoricából az idén háromszorosára nőtt az ország behozatala, míg szójából évtizedes távon is megduplázódott.

Búzából az idén eddig idén Ausztrália, Franciaország, az Egyesült Államok és Kanada voltak a fő szállítók, de növelni egyelőre csak az utóbbi kettőből lehet még az idézett elemzőcég szerint.

