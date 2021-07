Miért nem fogadják el a Szputnyikot, ha biztonságos?

Vajon politikai vagy biokémiai a magyarázat?

Bár mára minden jel arra mutat, hogy az orosz fejlesztésű koronavírus-vakcina, a Szputnyik V legalább annyira biztonságos, mint a hasonló technológián alapuló Oxford–AstraZeneca-vakcina, hatásosságban pedig még veri is a brit-svéd oltóanyagot, a nagy nemzetközi szervezetek egyelőre nem akarják megadni az engedélyt az orosz vakcinának.

Mindezek ellenére Vlagyimir Putyin augusztusban az állami tévében jelentette be, hogy világelsőként készült el a koronavírus elleni orosz oltóanyag, és bár a tömeges oltást csak januárban kezdhetik meg, az egészségügyi dolgozók és az idősek hamarosan megkaphatják a szert. A nemzetközi tudományos közösség tajtékozva fogadta a hírt, amit semmilyen hivatalos, nyilvános adat nem támasztott alá, még az orosz klinikai kutatóintézetek szövetségének elnöke is azt nyilatkozta, hogy szégyent érez hazája miatt, és a klinikai vizsgálatok vége előtt kockázatos bárkit is beoltani a saját gyártású vakcinával - írja a Quibit.hu.

A Szputnyikot viszont hiába engedélyezték már 67 országban világszerte, a két nagy szervezetnél még mindig vizsgálat alatt áll.

Persze az oroszok megágyaztak a szkepticizmusnak. Amikor az ország egészségügy-minisztere 2020 augusztusának elején bejelentette, hogy októberben meg is kezdik a tömeges oltást, a moszkvai Gamaleja Intézetben fejlesztett oltóanyag klinikai vizsgálata még csak az első fázisban tartott, és a WHO mellett az amerikai járványügy is arra figyelmeztetett, hogy korai pozitív részeredmények alapján felelőtlenség egyből tömeges oltásról beszélni.

Azóta viszont nagyot fordult a világ. 2021 februárjában, a Lancet orvosi szaklapban megjelent az első jelentés a klinikai vizsgálatok 3. fázisáról, amely szerint a Szputnyik V a koronavírus-fertőzés tüneteinek megjelenése ellen 91,6 százalékban, míg a súlyos betegség ellen 100 százalékban véd. Az elmúlt hónapok eredményei alapján pedig úgy tűnik, hogy a Szputnyik a 3. klinikai fázis szerinti 91,6 százalékos hatásosságán csak javítani tudott valós körülmények között.

A Nature-nek nyilatkozó kutatók ettől függetlenül arra tippelnek, hogy a WHO és az EMA egyelőre azért nem adta meg az engedélyt a Szputnyik V-nek, mert Oroszországban nincs meg sem a technika, sem a hajlandóság arra, hogy megfelelő mértékben figyelemmel kövessék az oltás mellékhatásait.

Az orosz vakcinafejlesztők eközben azzal vádolják az Európai Uniót, hogy részrehajlóak a nyugati vakcinák felé, és ehhez szívesen veszik elő Thierry Breton, a belső uniós piacért felelős EU-biztos márciusi szavait, miszerint „az égvilágon semmi szükségünk nincs a Szputnyik V-re”. Az oroszok leginkább a részben német fejlesztésű és gyártású Pfizer–BioNTech vakcinákra fújnak mint az EU kedvencére és a Szputnyik importjának legfőbb akadályára, de az EMA szóvivője a Nature-nek azt mondta, hogy minden vakcinajelöltnek ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelnie, függetlenül attól, hol készült.

