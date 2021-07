Több száz embert kellett evakuálni Kína egyik tartományból – legalább 18 áldozat van

Máskor egy év alatt hullott le annyi csapadék, mint amennyi három nap alatt esett a 12 milliós Csengcsouban – írja a 444.hu.



Fotó: STR / AFP

Tömegek ragadtak az aluljárókban, az emberek a fejüket alig tudták a víz felett tartani, a metróban is hasonló volt a helyzet, székre állva is a nyakukig ért a víz. Órákig nem tudtak kiszabadulni.

A South China Morning Postban megjelent beszámoló szerint

A felszínen közben autókat és szeméthalmokat sodortak a hullámok, eddig legalább 18 áldozata van a katasztrófának, a South China Morning Post szerint.

Egy órán keresztül annyira szakadt, hogy vakító fehérség telepedett a városra. Egy óvodában így kellett menteni a gyerekeket:

150 kids and teachers of a kindergarten in Zhengzhou rescued pic.twitter.com/lKDxvvtmrI