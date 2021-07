Az RTL német riportere a múlt héten az észak-rajna-vesztfáliai Bad Münstereifelből jelentkezett be, hogy tudósítson az árvízről – írta meg a 444.hu.

Elég kellemetlen videó jelent meg Susanna Ohlenről, az RTL német riporteréről, aki a múlt héten az észak-rajna-vesztfáliai Bad Münstereifelből jelentkezett be, hogy tudósítson a katasztrofális, Németország-szerte legalább 170 halálos áldozattal járó árvízről. A felvételen az látszik, hogy a riporter – valószínűleg hatásvadász céllal – a bejelentkezése előtt leguggolt és egy kis sarat kent a ruhájára, majd felkészült az élő bejelentkezésre.

NEW – Reporter of the largest private TV network RTL smears herself with mud while documenting the flood disaster in Germany. She has since been fired.pic.twitter.com/L7GVCeHp1w