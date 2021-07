„Te gusztustalan sz*rdarab, hamarosan te következel” – Egyre erősebb a náci propaganda Németországban

Az elmúlt években aggasztó tendencia rajzolódik ki Németországban: elkezdtek megszaparodoni a szélsőjobboldali csoportok és illetők által elkövetett támadások. A 24. hu cikke összegyűjtötte, hogyan kezd kirajzolódni az egyre radikálisabbá váló erők tevékenysége.



Az elmúlt egy év alatt négy olyan eset volt, ami a szakértők szerint jól mutatja, hogy Németországban az utóbbi időben igencsak megerősödtek a radikális jobboldali, neonáci elveket valló csoportok – írja a 24.hu.

2019. június 2-án hajnalban saját otthonában közvetlen közelről lőtték fejbe Walter Lübckét, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusát, miután a migrációs válság alatt a keresztényi elvek és a békés együttélés fontosságára hívta fel a figyelmet. Majd október 9-én két ember halt meg, amikor egy fegyveres férfi megpróbált behatolni Halle egyik zsinagógájába, ahol éppen 70–80 ember ünnepelte az engesztelés napját, azaz a jóm-kipurt. 2020. február 19-én Hanau városában kezdett el lövöldözni egy 43 éves férfi, aki kilenc embert ölt meg, kivétel nélkül bevándorló háttérrel rendelkezőeket. 2020. június végén jelentették be, hogy szélsőjobboldali kilengések miatt át kell szervezni a német hadsereg, a Bundeswehr különleges bevetési egységét, mert az alkotmányellenes radikális nézetek elszaporodtak a fegyveresek között.

A PBS amerikai televízió egy dokumentumfilmet is készített a témában. Ebben egy szakértő, Christoph Hebbecker ügyész elmondja:

Azt látjuk, hogy normális, átlagos emberek, akiknek nincs különösebb bajuk és csak élik az életüket, nagyon-nagyon szélsőséges dolgokat posztolnak. Ez az, ami engem rendkívül aggaszt.

Hasonló tapasztalatai vannak Katharina König-Preussnak is, aki a türingiai tartományi parlament egyik képviselője és ismert antifasiszta aktivista. Ő beépült különböző közösségi média oldalakon található szélsőjobboldali csoportokba, ahol megfigyelte a tevékenységüket. Szerinte akár 300 ilyen, német nyelven kommunikáló csoport is létezhet. Némelyek csak arról beszélnek, miként lehetne „tiszta fehér” országot csinálni Németországból, míg más csoportokban nyíltan támogatják a fentiekhez hasonló terrorcselekményeket.

König-Preuss az interneten hozta nyilvánosságra, amit talált, így a szélsőjobb célpontjává vált: kapott halálos fenyegetéseket levélben, sőt, egyes esetekben részletezték is, hogyan akarják megkínozni és megölni. Egy szélsőséges zenekar még dalt is írt a képviselőről, amelyben azt éneklik, hogy „te gusztustalan szardarab, hamarosan te következel”.

Evan Williams filmjében több példát is látunk arra, hogy mindennek igenis van alapja. Az egyik, amelyet már fentebb említettünk, hogy a hadsereg tagjai között is felbukkantak a szélsőjobboldali nézetek, amelyek képviselői olykor csoportokba is szerveződnek.

Dirk Laabs tényfeltáró újságíró olyan fotók, térképek és tervek ezreihez jutott hozzá, amelyek arról tanúskodnak: hivatásos katonák, rendőrök és civilek egy titkos csoport keretein belül fegyveres gyakorlatozásokat is szerveztek. Ilyen például a neonáci Nordkreuz (Északi kereszt) nevű csoport, ami fegyvereket és lőszert is felhalmozott, és egy hidak felrobbantására készült.

Egy másik megdöbbentő eset Franco Albrecht nevéhez fűződik. A férfi szíriai menekültnek álcázva akart merényletet elkövetni, hogy így terelje el a gyanút a bevándorlókra, és ezzel is szítsa a feszültséget a társadalomban. Azonban még a terv beteljesülése előtt lebukott és letartóztatták.

A filmben megszólal Armin Kurtović, akinek fiát, Hamzát a hanaui ámokfutás során ölték meg:

Először a gondolatok jönnek, majd a szavak. Aztán a tettek. És aztán már túl késő. Ha már vér folyt, akkor már túl késő. És itt nagyon sok vér folyt.

