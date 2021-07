Hogyan védekezünk majd, ha berobban egy új világjárvány? A terv papíron már létezik

Most, a delta variáns – és ezzel együtt a koronavírus negyedik hullámának – berobbanásával egyre égetőbbnek tűnhet a kérdés, hogy a jövőbeli világjárványokat hogyan fogja majd kivédeni az emberiség.



Dr. Anthony Fauci, az Egyesült Államok Allergia és Fertőző Betegségek Nemzeti Intézetének (azaz az ország járványügyi hivatalának) igazgatója egy évente több milliárd dollárba kerülő ötéves tervet mutatott be, amibe egy óriási tudóscsapatot is bevonna – írja a blikk.hu. A New York Times által bemutatott projekt szerint a védekezés alapja az olyan, prototípus-vakcinák lennének, amelyek védelmet nyújtanának egy új világjárványt kirobbantó, mintegy 20 víruscsaládba tartozó vírus ellen.

A Covid-19 kapcsán készült kutatások, eszközök és eredmények bevonásával a tudósok feltárnák az egyes vírusok molekuláris szerkezetét, és megtudnák, hogy az antitesteknek hol kell lecsapniuk rájuk, illetve hogy hogyan lehet a szervezetet arra ösztönözni, hogy e fertőzések ellen ellenanyagokat termeljen.

Ha megkapjuk a finanszírozást, ami szerintem sikerülni fog, akkor valószínűleg 2022-ben neki is fogunk kezdeni a projektnek

– mondta a szakértő.

A rendszer működési elve úgy nézne ki, hogy amennyiben a megfigyelőhálózatok észlelnének egy új, állatokról emberekre átterjedő vírust, akkor a vakcina prototípusának gyors előállításával és az emberek beoltásával meg lehetne gátolni egy járvány kitörését. Ha pedig a vírus elterjedne idő előtt elterjedne, a vakcina prototípusát szélesebb körben is be lehetne vetni.

