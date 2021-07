Döntött a mintaország, Pfizerre Pfizer – csak a magyarok mennek más irányba

A már beoltott 60 éven felülieknek Pfizer-vakcinát ajánlanak fel harmadik oltásként Izraelben, jelentette be csütörtök este a miniszterelnök – számol be róla a 24.hu a Guardian cikke alapján.



Kép: Pixabay

Ezzel Izrael lesz az első ország a világon, amely széles körben Pfizert használ majd az emlékeztető oltásokhoz.

A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy a vakcinák biztonságosak. A gyakorlatban bebizonyosodott az is, hogy a vakcinák védenek a súlyos megbetegedés és az elhalálozás ellen. És ahogy az influenza ellen is időről időre újra be kell adni a vakcinát, úgy ebben az esetben is ez a helyzet