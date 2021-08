Újabb jogállami tasli: Leminősítenék "B" kategóriássá a magyar ombudsmant, elveszítheti szavazati jogát

Bármi lesz a végső döntés, ez akkor is hatalmas presztízsveszteséget jelent.

Többszöri halasztás után a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Világszövetsége (Ganhri) Akkreditációs Albizottsága legutóbbi ülésén javaslatot fogalmazott meg a magyar alapvető jogok biztosának besorolásáról – írja a Jelen.

Az albizottság rendszeresen újraértékeli valamennyi tagszervezet szakmai működését és függetlenségét, kategóriákba sorolva azokat. A korábban stabilan „A” kategóriás magyar ombudsman most először „B” minősítést kapott, aminek következtében – ha a Ganhri vezető testülete is elfogadja az albizottság állásfoglalását, ami többnyire már csak formális döntés – elveszítheti teljes jogú tagságát, s vele a szavazati jogát is a szervezetben.

A visszasorolás lehetősége jó ideje napirenden volt, és a hosszadalmas folyamat nem is ért még a végére, de a presztízsveszteség már a leminősítésre tett javaslat miatt is egyértelműnek tűnik.

Egy esetleges végleges leminősítés következményeiről kérdeztük a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét, hiszen a szervezet a munkája során gyakran fordul az ombudsmani hivatalhoz.

Kádár András Kristóf szerint a B kategóriába sorolás, amennyiben véglegesen bekövetkezik, alátámasztaná a civilek és jogvédők által már régóta hangoztatott álláspontot, hogy az ombudsmani hivatal nem működik hatékonyan.

Kozma Ákos nevéhez lényegében semmi nem fűződik, holott korábban, még a NER előtt, az ombudsman a kormány ellenőrzésének egyik kiemelt szereplője volt, elég csak felidézni korábbról Gönczöl Katalin vagy Szabó Máté személyét és tevékenységét. Ám a NER-nek a hozzájuk képest kevésbé aktivista szerepfelfogást követő, a kormánnyal jóval puhábban bánó Székely László – ő 2013 és 2019 között töltötte be az ombudsmani tisztséget – is túl soknak bizonyult, hiszen egy-egy kiemelt ügyben, például

a szegregáció kapcsán mégiscsak bírálni merészelte a kabinetet.

Utódától hasonló merészségre nemigen kell számítani.

