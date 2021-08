Koronavírusban meghalt a világhírű DJ – ezt a számát mindenki ismeri

Ötvenéves korában elhunyt Paul Johnson, a világ valaha volt egyik legjobb lemezlovasa.

Johnson halálát a koronavírus szövődményei okozták, a Guardian cikke szerint júliusban került a kórház intenzív osztályára.

Paul Johnson karrierjét breaktáncosként kezdte, majd a house zene rajongójává és világhírű DJ-vé vált. Élete során számos nehézséggel kellett megküzdenie. 1987-ben rálőttek, a lábát olyan súlyos sérülés érte, hogy kerekesszékbe került. Sérült lábát 2003-ban amputálni kellett, majd sajnos a másikat is, ami egy autóbalesetben sérült meg 2010-ben.

Johnson legismertebb dala az 1999-es Get Get Down, amely a brit slágerlista 5. helyéig jutott:

Forrás: theguardian.com