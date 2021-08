Az első adandó alkalommal kihúzta a gyufát Iránban az új brit nagykövet

Nagy balhé lett a nemrégiben kinevezett teheráni brit nagykövet, Simon Shercliff ártatlannak induló fotózkodásából. Meghívta ugyanis a követségre orosz kollégáját, Levan Dzagarjant, de az elkészült kép rossz húrokat pengetett meg.

Ez az oszlopcsarnok ugyanis szimbolikus hely: az 1943. november végén tartott teheráni konferencia résztvevői, a brit miniszterelnök Winston Churchill és a szovjet generalisszimusz Joszip Visszarionovics Sztálin fotózkodtak ugyanitt, ugyanezeken a székeken, ugyanígy, középen Franklin D. Roosevelt amerikai elnökkel. Az ő székét most udvariasan üresen hagyták, de ez nem javított a diplomáciai szempontból rettentő kínos eseten – írja a 444.hu.

Fotó: Twitter

Iránban ugyanis a függetlenségi küzdelem mélypontjának számít az 1941-1946 közötti brit-orosz megszállás, és a megaláztatás szimbolikus megpecsételésének tekintik, hogy a világ újrafelosztásáról döntő 1943-as világhatalmi konferenciát a nagyhatalmak vezetői épp Teheránban tartották.

A két nagykövet találkozójáról az orosz nagykövetség twitelt ki egy fotót, majd amikor a távozó iráni külügyminiszter beszólt, gyorsan közölték, hogy nem akarták megsérteni a baráti iráni népet, csak a nácizmus legyőzői előtt akartak tisztelegni. Az oroszok twitjét a brit követség is megosztotta azzal, hogy senkit nem akartak megbántani.

1/2 Taking into account the ambiguous reaction to our photo, we would like to note that it does not have any anti-Iranian context . We were not going to offend the feelings of the friendly Iranian people.