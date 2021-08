Hatalmas változások jöhetnek a Lidl-üzletekben – átalakulhat a vásárlás

Úgy tűnik hamarosan megváltozhat a fizetés a Lidl-üzletekben. Sokaknak kényelmesebb lehet, de nem biztos, hogy mindenki örömmel fogadná – írja a napi.hu.



Új szolgáltatást tesztel a Lidl:

egy londoni üzletben a termékeket a vásárlók a saját okostelefonjuk segítségével szkennelhetik be az üzletben, így nem kell a pénztárhoz érve leolvasni az összes termék vonalkódját

A termékek vonalkódjának beolvasásához a „Lidl Go” alkalmazást kell letölteni majd, utána pedig regisztrálni

- mutatja be az újdonságot a The Grocer nemzetközi kiskereskedelmi szaklap.

Fizetni pedig az alkalmazás által generált vonalkód alkalmazásával lehet. A lopások elkerülése érdekében, a felhasználói feltételek szerint a személyzet rendszeres időközönként végezhet ellenőrzéseket, hogy a vásárlók minden megvásárolni kívánt terméket rendesen beszkenneltek-e.

A tesztfázisban lévő szolgáltatásról a Lidl szerint azonban túl korai még bármit is mondani.

A pénztár nélküli boltokkal már az Amazon is megjelent, ezekben azokban már szkennelni sem kell, az Amazon Fresh üzletekben a polcról levett árukat és az emberek mozgását különböző szenzorok és mesterséges intelligencia figyeli. Az Amazon Fresh üzletébe Londonban az Amazon-fiókkal rendelkezők mehetnek be a vállalat applikációjával, és ezen keresztül megy a fizetés is.

Az Amazonnál egyébként így néz ki egy vásárlás:

