Biden határozottan kiállt az amerikai csapatok kivonásáról szóló döntése mellett

Nem fogja megismételni a múlt hibáit és nem bánta meg a döntését. Azt ugyanakkor elismerte, hogy gyorsabban omlott össze az afgán kormányzat, mint ahogy számítottak rá. Ha a tálibok rátámadnak a kiürítést végző amerikai csapatokra, akkor kemény választ fognak kapni az elnök szerint.

"Határozottan kiáll" az amerikai csapatok kivonásáról szóló döntése mellett Joe Biden amerikai elnök.

Az elnök hétfőn, a Fehér Házban tartott beszédében úgy fogalmazott , "Határozottan kiállok a döntésem mellett. Húsz év alatt a saját káromon megtanultam, hogy soha nem volt megfelelő az alkalom az amerikai csapatok kivonására".

Fotó: wikipedia Public Domain/Joint Congressional Comittee on Inaugural Ceremonie

Biden azt mondta: azzal a választással kellett szembenéznie, hogy tartja magát az előző adminisztráció által megkötött megállapodáshoz, vagy további több ezer katonát küld Afganisztánba a háború "harmadik évtizedét" megkezdve.

Az elnök hozzátette: nem fogja megismételni a múlt hibáit és nem bánta meg a döntését. Biden azt mondta: inkább elfogadja a kritikákat, mintsem egy következő elnökre bízza a döntést. Az afganisztáni kivonulásról szóló döntés "Amerika szempontjából helyes volt" – mondta.

Biden elismerte azonban, hogy az afganisztáni polgári kormány összeomlása gyorsabban bontakozott ki, mint amire számítottak. "Tisztán láttuk a kockázatokat, minden esetre felkészültünk, de mindig megígértem az amerikai népnek, hogy egyenes leszek. Az az igazság, hogy ez (az afganisztáni kormányzat összeomlása) gyorsabban alakult ki, mint amire számítottunk" – fogalmazott.

Beszédében egyértelműen az afgán vezetőkre hárította a Kabul bukása miatti felelősséget, mondván, "az afgán politikai vezetők feladták és elmenekültek az országból". Az amerikai elnök felvetette az afgán hadsereg felelősségét is, akik – mint fogalmazott – "összeomlottak, néha anélkül, hogy megpróbáltak volna harcolni."

"Az amerikai csapatok nem tudnak, és nem is szabad harcolniuk, illetve meghalniuk egy olyan háborúban, amelyet az afgán erők nem hajlandóak megvívni magukért" – tette hozzá.

Kifejtette, emlékeztetni akarja az országot arra, mi vezetett idáig és mi az amerikaiak érdeke Afganisztánnal kapcsolatban. Kiemelte, hogy csaknem 20 évvel ezelőtt azzal az "egyértelmű céllal" indultak Afganisztánba, hogy kézre kerítsék azokat, akik felelősek a 2001. szeptember 11-i terrortámadásért. "Soha nem adtuk fel a vadászatot Oszama bin Ladenre, és el is kaptuk. Ez egy évtizeddel ezelőtt történt. Afganisztáni küldetésünknek soha nem kellett volna nemzetépítésről szólnia. Az egyetlen alapvető nemzeti érdekünk Afganisztánnal kapcsolatban ma is az, ami mindig is volt, az amerikai hazát érő terrortámadások megakadályozása" – fogalmazott.

Biden arról is beszélt, hogy amennyiben a tálibok megtámadják az amerikai csapatokat, miközben a kiürítéssel kapcsolatos műveleteket hajtják végre, akkor az "amerikai fellépés gyors, a válasz pedig erőteljes lesz". "Szükség esetén pusztító erővel védjük meg az embereinket" – hangsúlyozta az elnök.

