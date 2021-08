640 afgán menekült el egyetlen repülőn – megdöbbentő fotó

Egy C-17 Globemaster III típusú katonai szállítórepülőn zsúfolódtak össze ennyien a tálibok elől menekülve.

A 24.hu a Guardian cikke nyomán arról számolt be, hogy a tálibok elől menekülve több száz afgán állampolgár zsúfolódott össze egy amerikai katonai szállítórepülőgép fedélzetén.

Fotó: Twitter/Marcus Weisgerber

Az amerikai védelmi erők egy fotót is készítettek a tömegről a C-17 Globemaster III fedélzetén (a fotót elsőként a defenseone.com közölte, közelebbi forrást nem adtak meg a fotó készítőjéről), a beszámolók szerint összesen 640 ember tartózkodott a fedélzeten – ilyenre korábban sosem volt példa.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" – Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT