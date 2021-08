Izraelben is hatalmas erdőtüzek vannak, már harmadik napja küzdenek Jeruzsálem mellett

Izraelben harmadik napja küzdenek a Jeruzsálem környéki erdőtüzekkel – jelentette a helyi média kedden.

Fotó: Ahmad GHARABLI / AFP

Törökország, Ciprus és Görögország is felajánlotta segítségét, tűzoltó-repülőgépeket és szükség esetén tűzoltókat is küldenek Izraelbe, de az izraeli katonai rádió kedd reggeli híradása szerint várhatóan a külföldi segítség nélkül is boldogulnak, a terepen tartózkodó húsz tűzoltóegységnek és a több száz önkéntesnek sikerül majd megküzdenie a Jeruzsálem körüli hegyekben napok óta terjedő lángokkal.

"Nagy eredmény, hogy nincsenek áldozatok, és csak néhány magányos ház égett le"

– mondta Dedi Szimhi, a tűzoltóság képviselője kedden a Jediót Ahronót című újság hírportáljának, a ynetnek, és a 2010-es Kármel-hegyi tűzvészhez hasonlította az utóbbi napok történéseit.

Egy falu lakóinak kivételével hazatérhetett keddre az erdőtüzek miatt vasárnap evakuált több ezer ember a Jeruzsálem környéki falvakban lévő otthonaiba, de sokan egyelőre óvatosak, és nem térnek vissza a rádióban megszólalók szerint.

A Háárec című újság honlapjának nyilatkozó Jagil Oszem, a vulkáni mezőgazdasági kutatóintézet szakértője szerint az utóbbi évek Jeruzsálem környéki tűzvészei különböznek a korábbiaktól.

A gondot a korábbinál magasabb éjszakai hőmérséklet okozza, ugyanis a jeruzsálemi hegyvidék megszokott nyári éghajlatánál a hőmérséklet éjjelre meredeken lezuhant, ez megnövelte a relatív páratartalmat, és segítette a növényzetet a nappali hő leadásában.

Az utóbbi évek nyári hőhullámait viszont forró és száraz éjszakák jellemezték, és ezért a gazdag téli esőzések miatt meggyarapodott növényzet kiszáradt, és ez a biomassza növeli az erdőtüzek kockázatát.

"Úgy tűnik, hogy a megszokott, viszonylag kicsi tüzek most hatalmas tűzzé fejlődnek még azokon a napokon is, amelyeket nem tartanak veszélyesnek"

- mondta a szakértő a lapnak.

Forrás: MTI