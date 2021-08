Majdnem 300 kilométer hosszú falat építenek Törökországban a menekülő afgánok miatt – videó

Ezzel akarják megakadályozni a menekülő afgánok beáramlását az országba.

Afganisztánból távozni akaró emberek másznak be a kabuli nemzetközi repülőtérre 2021. augusztus 16-án, miután elterjedt a hír, hogy külföldi országok vízum nélkül is kimenekítik a helyi lakosokat. Előző nap a tálib lázadók harc nélkül behatoltak Kabulba, és elfoglalták az afgán kormányerők által elhagyott kormányzati intézményeket. Asraf Gáni afgán elnök elmenekült az országból, a tálibok pedig a főváros teljes területét ellenőrzésük alá vonták. Fotó: MTI/EPA

Összesen 295 kilométer hosszú fal megépítését tervezi Törökország, hogy megakadályozza a menekültek, elsősorban a tálibok hatalamátvétele miatt menekülő afgánok beáramlását az országba. A beruházást az újabb menekülthullámtól tartva kezde el a Recep Tayyip Erdoğan vezette Törökország.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.

For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa