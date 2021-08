Az utolsó pillanatban sikerült kiemelni a sínek közül.

A New York-i metróban történt az eset, ami szörnyű tragédiával is végződhetett volna. Szerencsére egy rendőr és egy férfi leugrott a metrósínek közé, és az utolsó pillanatban kimentette az ájult férfit az érkező metróv elől.

Itt a videó az esetről.

NYPD cops help New Yorkers at any cost!

When a sick strap hanger lost consciousness and fell on the subway tracks in the Bronx, @NYPDTransit officers didn’t hesitate for a moment to put his safety ahead of their own. We’re also grateful to the Good Samaritan who bravely helped. pic.twitter.com/m0kmylDUJJ