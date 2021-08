A CNN összeállítása szerint az extrém időjárás az oka annak, hogy jelentősen drágulnak az élelmiszerek – írja a hang.hu.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Azt már itthon, mi is tapasztalhattuk, hogy az utóbbi évben milyen szeszélyes lett az időjárás, amit a klímaváltozásnak tudhatunk be. Az egyre gyakrabban bekövetkező időjárási extremitások a mezőgazdaságban dolgozókat (is) hatalmas kihívások elé állítják. Ennek következményei közül az egyik, amit hamar észrevehettünk, az élelmiszerárak folyamatos növekedése– derül ki a CNN összeállításából.

Az arabica kávé ára egy év alatt megduplázódott, és hét éve nem tapasztalt magaslaton jár. Ennek oka a Brazíliában beköszöntő extrém alacsony hőmérsékleteknek tudható be. A cukor árának világpiaci drágulása szintén köthető a brazíliai fagyokhoz, és a búza ára is egye csak emelkedik annak köszönhetően, hogy szárazsággal és rekordmagasságú hőmérsékleti értékekkel kell megküzdeniük a termesztőknek – írja a hang.hu.

Ez tökéletesen bemutatja, hogyan hat a mindennapi életre is a klímaváltozás, a kutatók szerint pedig ez egyre csak romlani fog. Cynthia Rosenzweig, a Columbia Egyetem Föld Intézetének adjunktusa és vezető kutatója az amerikai hírtelevíziónak a következőképp fogalmazott:

Az éghajlatváltozás az étkezőasztalunkhoz ül.

Az élelmiszerek ára 31 százalékot emelkedett az elmúlt esztendőben a FAO, az ENSZ élelmiszerügyi szervezete szerint. Az infláció hátterében áll többek között a kínálat szűkössége, melyet az időjárási extremitások okoznak.

Az élelmiszer-drágulásnak az extrém időjáráson túl egyébként további okai is lehetnek. Az Egyesült Államokban ilyen például a munkaerőhiány, a szállítmányozás növekvő árai, illetve a csomagolási költségek emelkedése.

Forrás: hang.hu, infostart.hu

Fotó: MTI/Máthé Zoltán