Koronavírus: önkénteseket fognak megfertőzni a delta variánssal

Egy londoni székhelyű tudóscsapat, a hVivo laboratórium rendhagyó kísérletbe vág bele.

Fotó: Pixabay

A hvg.hu cikke szerint ellenőrzött körülmények között fognak megfertőzni önkénteseket a delta mutációval. Hasonló vizsgálat az első koronavírus-változat terjedésekor is zajlott, melyet ugyancsak a hVivo kezdeményezésére végeztek.

„A delta csökkentette az első vírus jelentőségét”

– érzékeltette a helyzet súlyát és a vizsgálatok fontosságát Garth Rapeport vírusszakértő, aki részt vesz a kutatásban. A szakértő azt is megosztotta, hogy a SARS-CoV-2 eredeti változatának felfutásakor mintegy 40 önkéntessel keresték a kórokozó „trükkjét”, hogy a begyűjtött, és igen értékes adatokkal a vakcinafejlesztést is segítsék. A mostani vizsgálat fontossága is hasonlóan fontos.

Az önkénteseket természetesen nem a világban terjedő (eredeti) változattal fertőzik meg, hanem a kórokozó egy tükörképével, ami az ilyen kísérletekhez is alkalmas. A pácienseket pedig a vizsgálat egész ideje alatt magasan képzett orvosok figyelik.

Forrás: hvg.hu