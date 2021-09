Kolumbiában felfedeztek egy új variánst, amely áttörheti a vakcinák által nyújtott védelmet

A WHO már vizsgálja a mutánst, amelyet januárban azonosítottak.

Aggasztó, hogy a variáns áttörheti a vakcinák által adott védelmet, de fontos leszögezni, hogy ennek egyelőre csak a gyanúja és a lehetősége merült fel, még sok vizsgálatra van szükség, hogy ezt megerősítsék vagy elvessék – írja a Telex.hu.

A variáns a B.1.621 kódnevet kapta, a görög ábécé betűi közül pedig a mű jelölést kapta, ami a magyarban kissé szerencsétlenül hangzik. Elsősorban Dél-Amerikában terjed, Kolumbiában ez a variáns felel a fertőzések 39 százalékáért, Ecuadorban pedig 13 százalékért. Szórványosan, de felbukkant már Európában is. Jelenleg világszerte a fertőzések mindössze 0,1 százaléka köthető a mű variánshoz.

A vakcina-ellenállással kapcsolatos aggodalmakra az ad okot, hogy két olyan mutációt is felfedeztek ebben a variánsban, amelyek a vakcinákkal szemben a szokásosnál erősebb ellenállást mutató béta (dél-afrikai) variánsban is jelen voltak. Ehhez társul a mű variánsban még egy olyan mutáció is, ami a fertőzőképességét növeli. A kutatók egyelőre nem találtak arra utaló jelet, hogy a jelenleg világszerte domináns delta variánst ki tudja szorítani a mű – a delta ugyanis túl hatékonyan terjed ehhez.

A WHO hivatalos variánslistáján a mű egyelőre az „érdeklődésre okot adó” kategóriába került be pár napja, nem a legsúlyosabb, „aggodalomra okot adó” csoportba, ott egyelőre az alfa (brit), béta (dél-afrikai), gamma (brazil), és delta (indiai) szerepel.

Forrás: Telex.hu