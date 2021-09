Sertésmellbimbót talált szendvicsében egy férfi a McDonald's-ban

Szalonnás szendvicset vett magának egy brit férfi egy McDonald’s étteremben. Miután belenézett, az volt az első gondolata, hogy végleg leszokik a húsról.

Fotó: pixabay.com, illusztráció

Néhány nappal ezelőtt Simon Robison úgy döntött, hogy bedob egy baconös, magyarul szalonnás szendvicset egy McDonald’s étteremben.

Robinson szétnyitotta a szendvicsét, belenézett, és a szalonnán egy mellbimbót pillantott meg – írja a New York Postra hivatkozva a 24.hu.

A férfi lefotózta a disznómellbimbót, majd a feltöltötte egy közösségi portálra. Az írta mellé, komolyan úgy gondolja, vegán életmódra vált.

McDonald's customer vows to go vegan after finding "pig nipple" in bacon roll https://t.co/Bp41aP2mQ6 pic.twitter.com/wc9x2Kb4mC