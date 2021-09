Nincs elég teherautó sofőr: pánikvásárlás indult a nagy-britanniai benzinkutakon

Az egyre nagyobb sofőrhiány kezdi éreztetni a hatását, több üzemanyagtöltő állomást azért zártak be, mert nem volt ember, aki az üzemanyagot elszállítmányozza odáig.

A pánikszerű felvásárlási láz sem segít a helyzeten, a brexit hatásai miatt a szakszervezetek becslései szerint százezer képzett kamionsofőr hiányzik az országból.

Miniszter: a termelővállalatoknál bőséges üzemanyagkészlet van

Átmenetileg mentesíti a brit kormány a versenyszabályok alól az üzemanyag-forgalmazó vállalatokat az egyre feszültebbé váló ellátási helyzet miatt, amelyet az országossá vált pánikszerű felvásárlások is súlyosbítanak.

Kwasi Kwarteng, az üzleti ügyek minisztere vasárnap éjjel bejelentette, hogy az üzemanyag-forgalmazó szektor egy időre mentesül az 1998-ban kelt versenyügyi törvény előírásai alól. Kwarteng szerint így az ágazat vállalatai – a termelők, a közúti üzemanyag-szállító cégek és a kiskereskedelmi forgalmazók – egymással együttműködve, egymás közti információcserével azonosíthatják a legszűkösebben ellátott térségeket, és ezekre az országrészekre összpontosíthatják a szállításokat.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a termelővállalatoknál bőséges üzemanyagkészletek vannak, de a kormány észleli, hogy az ellátási hálózatokban "bizonyos problémák támadtak".

Hozzátette: a kormánynak régóta kidolgozott készenléti tervei vannak az ellátás biztosítására akár súlyos fennakadás esetére is.

Súlyos a sofőrhiány a szigetországban, felvásárlási láz kezdődött a hétvégén

Az intézkedés előzménye az, hogy a szakképzett teherautósofőrök hiánya az utóbbi időszakban egyre komolyabb ellátási gondokat okoz a nagy-britanniai üzemanyag-forgalmazásban, és ugyanez a probléma most már az élelmiszer-ellátásban is érezteti hatását.

A hétvégére országszerte számos helyen hosszú autósorok alakultak ki a brit benzinkutaknál, miután több nagy forgalmazó kénytelen volt töltőállomásokat bezárni, mert a sofőrhiány okozta logisztikai fennakadások miatt nem tudja teljes hálózatát folyamatosan ellátni üzemanyaggal.

