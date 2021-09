Tojással dobták meg Emmanuel Macront, de alaposan besült az akció – videó

Tojással dobták meg hétfőn Emmanuel Macront a közép-franciaországi Lyonban, a vendéglátóipar egyik nemzetközi rendezvényén. A tojás a vállán érte a francia államfőt, de nem tört össze.

A tojásdobálót a helyszínen előállították.

French President Macron was hit by an egg thrown at him during a visit to Lyon.

