Közel félmillió liter olaj került a vízbe.

Fotó: DAVID MCNEW / AFP

Hatalmas mennyiségű olaj szennyezte be egy tenger alatti csővezeték szivárgása miatt dél-kalifornia partvidékét. A CNN szerint 126 ezer gallon (közel 477 ezer liter) nehéz nyersolaj miatt le kellett zárni a Los Angelestől délre fekvő Huntington Beach népszerű partját, de a szennyezés bejutott a védett tengerparti Talbert-mocsárba is. A város szerint a szennyezés bő 10 kilométeren keresztül észlelhető Huntington Beach mólójától kezdve egészen Newport Beachig – írja a hvg.hu.

– közölte a helyi rendőrségi szóvivő. Már most több helyi számolt be olajjal beszennyezett és amiatt elhullott állatokról. A parti őrség szerint az olajszőnyeg 33 négyzetkilométernyi területet borított be.

An oil slick believed to have originated from a pipeline leak has hit Huntington Beach, closing a stretch of beach and raising grave wildlife and environmental concerns. https://t.co/Yli5BdT3rl pic.twitter.com/49WS1g7V4t