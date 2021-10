Ukrajnában elkezdik a 14 év fölötti kiskorúak beoltását

Hamarosan elkezdik a 14 és 18 éves közötti korosztály koronavírus elleni beoltását Ukrajnában, az ehhez szükséges dokumentumokat az egészségügyi minisztérium már elkészítette – közölte vasárnap Oleh Ruban, a fogyasztóvédelmi szolgálat kijevi részlegének igazgatója egy tévéműsorban.

A tisztségviselő azt nem tudta megmondani, hogy mikortól indulhat el ennek a korosztálynak az oltása.

Közben az országban elsőként – péntektől – a legszigorúbb, vörös járványhelyzeti kategóriába átsorolt dél-ukrajnai Herszon megye helyi vezetése arról számolt be, hogy a régióban a koronavírusos betegek számára elkülönített kórházak telítettsége elérte a 70 százalékot: pénteki adatok alapján a 2006 ágyból 1281 volt foglalt. Mikola Jakimenko, a megyei válságstáb vezetője közölte, hogy további négyszáz ágyat terveznek elkülöníteni. Szavai szerint orvosi oxigénből 2-4-szer többre van szüksége most a betegeknek, mint a korábbi járványhullámok idején, mert most súlyosabb a betegség lefolyása.

Herszon után hétfőtől újabb négy megye – Odessza, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Donyeck – kerül át a vörös besorolásba. Kárpátalja és a főváros, Kijev egyelőre még a jelenlegi legenyhébb, sárga kategóriában van.

