Beszéd közben akkora taslit kapott a kormányzó, hogy még a mikrofon is beleremegett – videó

Az egyik iráni tartomány új kormányzója kapott egy maflást.

A CNN nyomán arról számolt be a 444, hogy az iráni Kelet-Azerbajdzsán tartomány új kormányzója, Zeinolabedin Khorram óriási nagy maflást kapott egy öltönyös férfitól, miközben épp a beiktatási ünnepén mondott beszédet.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A videón jól látszik az öltönyös és maszkot viselő férfi, aki oldalról közelítve kent le egy hatalmasat az épp a másik irányba néző kormányzónak. Utána még egy kicsit meg is lökdöste, mielőtt a biztonságiak elvezették volna.

Zeinolabedin Khorram, the new governor of the East Azerbaijan province of Iran, was slapped in the face by a participant at his inaugural ceremony pic.twitter.com/775zmv9JzF