Több millió használt és esetenként véres gumikesztyűt szállított egy thaiföldi cég az Egyesült Államokba

Milliárdokat szakíthattak az üzlettel, hamisították a minőségellenőrzési papírokat.

A CNN cikke nyomán számolt be arról a 444, hogy akár több tízmillió újnak tűnő, de valójában használt, és esetenként véres gumikesztyűt exportált egy thaiföldi cég az Egyesült Államokba a koronavírus-járvány idején, mivel kihasználták a járvány miatt megemelkedett keresletet és a lazább szabályokat.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint Thaiföldön egy ilyen gyárat már bezártak, ahol a szennyezett, esetenként véres kesztyűket újrafestették kékre és új kesztyűként csomagolták újra, de több más üzemegység működhet még az ázsiai országban. Az amerikai hatóságok figyelmét már korábban felhívták a problémára, de még így is rengeteg ilyen kesztyű kerülhetett az USA-ba.

A járvány csúcsán ugyanis több amerikai kereskedelmi cég nagy mennyiségben vásárolt egészségügyi gumikesztyűket egy Paddy the Room Trading Co. nevű cégtől, amely több thai dokumentumot is fel tudott mutatni a nitril kesztyűkről, miszerint azokban a minőségellenőrök semmi hibát nem találtak – ám az iratok hamisítványok voltak. A szállítmányról az Egyesült Államokban derült ki, hogy egy része rosszabb minőségű, latex, vagy más anyagból készült, más része pedig láthatóan koszos volt.

A cikk szerint nem minden szállítmány akadt fenn az ellenőrzésen, sok eljutott a megrendelőkig, csak ettől a cégtől 28 konténernyi (nagyjából 80 millió darab) jutott be az Egyesült Államokba. A kereskedők már februárban jelezték az amerikai vámhatóságnak a problémát (és a thaiföldi cégnek is szóltak), ennek ellenére tovább jöttek a szállítmányok, a CNN cikke szerint a 28 konténernyi adag ezek után érkezett meg az USA-ba. Az amerikai gyógyszer- és élelmiszerbiztonsági hatóság (FDA) márciusban ismerte el, hogy hamis papírokkal exportált a thai cég, ám valamiért csak 5 hónappal később adtak ki figyelmeztetést erről, hogy senki ne vásároljon a cégtől.

"A csaló thai cég dolgát az is megkönnyítette, hogy az amerikai hatóságok az óriási kereslet miatt a járvány idejére lazítottak több egészségügyi termék, így a védőruházatok behozatalának ellenőrzésén. Az FDA a CNN kérdésére közölte, hogy továbbra is fontos, hogy legyen elég gumikesztyű az országban, ezért a jövőben is engedélyezni fogják, hogy akkor is exportálhassanak cégek az amerikai piacra, ha nem tudnak minden szükséges biztonsági dokumentumot felmutatni, amíg a termékek megfelelnek az elvárt minőségnek és nem jelentenek kockázatot a használókra. Viszont a riport szerint lényegében csak akkor ellenőrzik a beérkező szállítmányokat, ha egy céget már figyelnek a hatóságok"

- olvasható a 444 cikkében.

A lap szerint a Paddy the Room -cég ügyében az EGyesült Államokban és Thaiföldön is nyomozás indult, a thai hatóságok már tavaly decemberben is razziáztak a cég egyik telephelyén, de ezzel nem sikerült leállítani a "termelést", mert a cég egyszerűen más helyre vitte a "gyártást".

Forrás: 444.hu, edition.cnn.com