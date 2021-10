Robbanás történt a kínai űregyetem egyik laborjában, ketten meghaltak

Kilencen sérültek meg a helyi idő szerint vasárnap délután bekövetkezett robbanásban, amely az egyetem egyik laborjában történt.

Robbanás történt Kína vezető repülési és űrhajózási egyetemének egyik laboratóriumában, két ember meghalt és további kilencen megsérültek – számolt be hétfőn a kínai sajtó.

Illusztráció: az egyetem Gulou campusának főbejárata

Fotó: wikipedia CC BY-SA 4.0/Zhou Guanhuai

A kelet-kínai Csiangszu tartomány székhelyén található Nankingi Repülési és Űrhajózási Egyetem vezetőnek számít a védelmi technológiákkal foglalkozó kínai kutatóintézetek között, és élvonalbeli, űrben alkalmazott technológiák fejlesztésről híres.

