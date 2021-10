Törökországban is összefoghat az ellenzék Erdogan ellen

Előrehozott választást akarnak kiharcolni az ellenzéki pártok, amin a parlamentáris demokrácia visszaállításával kampányolnának.

A New York Times cikke nyomán számolt be arról hétfőn a 444, hogy Törökországban is összefoghat az ellenzék Recep Tayyip Erdogan és rendszere ellen, a céljuk pedig az előrehozott választás kikövetelése lehet, amin a parlamentáris demokrácia visszaállításával kampányolnának.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Erdogan 19 éve van hatalmon, 2017-ben vezette be – a 2016-os elbukott puccskísérlet után – a jelenlegi elnöki rendszert egy szűken megnyert népszavazás után. Míg Erdogan úgy tekint a rendszerre, mint legfőbb politikai örökségére, a hat ellenzéki pártnak egyöntetű a véleménye, miszerint az elnöki rendszer az erdogani autokrácia szimbóluma, és ha ezt sikerülne lebontani és visszaállítani a parlament nagyobb hatalmát, akkor helyreállna a török demokrácia.

A cikk szerint így a következő választás valójában az elnöki rendszerről szóló népszavazás lesz, az ellenzéki pártok a győzelmük esetén az elnöki renszer lebontását ígérik. Bár hivatalosan 2023-ban lenne választás, elemzők úgy vélik, hogy Edogan még ezen dátum előtt bebiztosítaná magának egy következő elnöki ciklusra, hogy a modern Törökország születésének 100. évfordulójára 2023-ban nyugodtabban készülhessen. Ha pedig akkor még hatalmon lesz, akkor azzal megelőzné a modern állam alapítóját is, Musztafa Kemal Atatürköt is.

"A New York Times ír arról is, hogy a világ több autoriter vezetője is azzal tudta megszilárdítani hatalmát, hogy kihasználta ellenzéke megosztottságát, az ellenzéki összefogás azonban sokukkal szemben lehet megfelelő fegyver. Az ilyen vezetők felsorolásában szerepel Orbán Viktor neve is"

- olvasható a cikk végén.

Forrás: 444.hu, nytimes.com