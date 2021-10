Szexuális bűncselekmény elkövetésével vádolják a volt New York-i kormányzót

Szexuális bűncselekmény miatt vádat emeltek Andrew Cuomo volt New York-i kormányzó ellen csütörtökön, a New York állambeli Albany Városi Bíróságon.

Fotó: MTI/EPA/Peter Foley

A 63 éves, demokrata párti politikus ellen benyújtott büntetőfeljelentés szerint Cuomo "szándékosan és jogtalanul, erőszakkal tette a kezét áldozatai blúza alá. és az intim testrészeikre" – írja az MTI.

Az eset a kormányzó hivatalos rezidenciáján történt. Az állítólagos áldozat nevét törölték a feljelentésből, de az állítások egybevágnak azzal az esettel, amelyről Cuomo korábbi asszisztense, a 33 éves Brittany Commisso számolt be.

A feljelentésben foglalt vádak alapján – amennyiben elítélik – a volt kormányzóra akár egy év börtönbüntetést is kiszabhatnak. Ha bűnösnek találják, Cuomót szexuális bűnelkövetőként fogják regisztrálni és amennyiben a bíró úgy ítéli meg, hogy közepes, vagy magas kockázatot jelent a közösségre, akkor a fényképét, a nevét és a címét is közzéteszik az interneten. Egyelőre hivatalos információk nem jelentek meg arról, hogy mikor tartóztathatják le a politikust, de a New York Post című napilap forrásai szerint erre már jövő héten sor kerülhet.

A demokrata párti politikus augusztusban mondott le, miután egyre többen vádolták meg szexuális zaklatással. Cuomo akkor azzal védekezett, hogy sértései nem voltak szándékosak, egyúttal vitatta, hogy az ellene szóló állítások a bíróságon is megállják a helyüket.

Letitia James, New York állam főügyésze egy héttel a volt kormányzó lemondása előtt ismertette az általa vezetett független vizsgálat részleteit. James akkor kijelentette: a kormányzó több nőt is szexuálisan zaklatott, köztük olyanokat, akik a politikus irodájában dolgoztak. A vizsgálat azt is megállapította, hogy Andrew Cuomo és támogatói bosszút álltak az egyik korábbi alkalmazotton, aki vádakkal állt elő.

"A kormányzó és csapata lépéseket tett annak érdekében, hogy megtoroljon legalább egy volt alkalmazottat, amiért elmondta történetét. A független vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy Andrew Cuomo kormányzó szexuálisan zaklatott több nőt, és ezzel megsértette a szövetségi és a tagállami törvényeket egyaránt"

- fogalmazott akkor a főügyész. Hozzátette: a zaklatási vádak mellett Cuomót felelősség terheli az "ellenséges és mérgező munkahelyi légkörért" is.

Az ügy miatt nyáron már állami és országos politikai vezetők is követelték Cuomo lemondását. A Demokrata Párt prominensei közül például Bill de Blasio, New York polgármestere, Charles Schumer, az amerikai szenátus többségi, demokrata párti vezetője, és Andrea Stewart-Cousins, New York állam szenátusának többségi, demokrata párti vezetője is felszólította a politikust, hogy hagyja elhivatalát. Joe Biden amerikai elnök a Cuomo elleni vizsgálat ismertetése után szintén azt mondta: a New York-i kormányzónak le kellene mondania.

A zaklatási botrányokat megelőzően februárban szövetségi vizsgálat is indult Andrew Cuomo ellen. A demokrata párti politikust és munkatársait azzal gyanúsítják, hogy adatokat titkoltak el a nyilvánosság elől a New York államban lévő idősotthonokban történt, koronavírus okozta halálesetek számával kapcsolatban. A kormányzó egyik hivatali munkatársa korábban beismerte: azért hamisították meg az adatokat, mert attól féltek, hogy a republikánusok és Donald Trump elnök felhasználja ezeket ellenük és az egész Demokrata Párt ellen.

Forrás: MTI

Címlapkép: MTI/EPA/Peter Foley