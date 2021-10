Legalább tízen megsérültek.

Fotó: @siz33/Twitter

Késsel támadt egy férfi egy tokiói elővárosi vonat utasaira vasárnap, majd tüzet gyújtott a járművön – írja az AP információi alapján a 24.hu. A hírügynökség szerint legkevesebb tíz embre sérült meg, az egyikük súlyosan.

A támadót, egy húszas éveiben járó fiatal férfit a helyszínen elkapták és letartóztatták. Megindult ellene a nyomozás, az indítékai egyelőre ismeretlenek.

A támadó káoszt okozott a járművön és az aktuális állomáson is, a pánikoló emberek a vonat ablakain keresztül próbáltak menekülni. A borzasztó jelenetről már egy videó is kering az interneten, amit Twitteren is megosztottak:

Fotó: @siz33/Twitter