Energiaválság Európában: az osztrák hadsereg egyhetes áramkimaradásra készíti fel a lakosságot

Sci-fibe illő lépésre szánták el magukat a szomszéd országban.

Az Európában kialakult súlyos energiaválság miatt az osztrák hadsereg részletesen kidolgozott instrukciókat terjeszt a lakosság körében. Ezeket akkor célszerű követni, ha hosszabb időre áramkimaradás lépne fel. A fegyveres erők honlapján közzétett tájékoztatás az interneten kering, egymásnak küldik az Ausztriában élők és dolgozók – tudta meg az Index.

Fotó: 123RF.com

A tájékoztatóban egyebek mellett részletesen leírják, miből mennyit érdemes elraktározni ilyen esetekben.

A legfontosabb: maradj nyugodt. Cselekedj körültekintően és megfontoltan!

Tömeges és hosszan tartó áramszünettől tartanak Ausztriában.

− kezdődik a tájékoztató, melyben felhívják a figyelmet, hogy az áramszünet akár egy hétig is tarthat. Ilyenkor több, mindennapossá vált eszköz és infrastruktúra leáll – figyelmeztetnek. Ide tartoznak többek között a benzinkutak, a közlekedési lámpák, a vasúti forgalom, a liftek és felvonók, valamint több tömegközlekedési eszköz is. Emellett nem lesz elérhető a vezetékes telefon, a mobiltelefonok töltését nehezen lehet megoldani, megszűnik az internetelérhetőség, és leállnak az ATM-ek is.

Forrás: Index.hu