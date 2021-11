Szijjártó: Lengyelország az EU határát védi

Magyarország szolidaritásáról biztosította lengyel kollégáját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, és köszönetet mondott neki, amiért a lengyel határőrök és rendőrök megvédik Lengyelországot, ezáltal az Európai Unió és a schengeni zóna külső határát.

Fotó: Facebook

A miniszter csütörtök kora reggeli Facebook-posztjában tudatta, hogy szerda késő este telefonon egyeztetett lengyel kollegájával, Zbigniew Rauval, írja az MTI.

Szijjártó Péter – a Türk Nyelvű Államok Tanácsának csúcstalálkozójának helyszínéről, Isztambulból írt – bejegyzésében kitért arra, hogy lengyel kollégája már jól van, felgyógyult, és hétfőn újra egymás mellett ülnek Brüsszelben a Külügyek Tanácsán.

"Ami viszont nem jó hír, hogy továbbra is komoly illegális migrációs nyomás alatt áll Lengyelország keleti határa. Szegény lengyel barátaink most közvetlenül is átélik azt, ami a mi esetünkben gyakorlatilag hat éve folyamatos jelenség, vagyis illegális migránsok fittyet hánynak szabályainkra, törvényeinkre, a szuverenitásunkra és tömegével akarják megsérteni országaink határait"