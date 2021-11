Drámai a helyzet a járvány miatt Németországban

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) regionális vezetője a BBC kérdésére azt mondta, kemény tél vár Európára, hiszen az oltás ellenére továbbra is terjed a koronavírus szerte Európában. Németországban egy nap alatt 65 371 új koronavírus-fertőzöttet találtak, a WHO csütörtökön közölt adatai szerint 5 213 193 a fertőzöttek száma, 98 544 a halottaké.

„Komoly vészhelyzet felé haladunk”

– mondta Lothar Wieler, a német járványügyi központ, a Robert Koch Intézet vezetője a 24.hu hírösszefoglaló szerint, miután rekordot döntött a napi új fertőzöttek száma Németországban.

„Ha nem hozunk korlátozó intézkedéseket, borzalmas karácsonyunk lesz”

– tette hozzá.

Németországban egyetlen nap alatt 65 371 új koronavírus-fertőzöttet találtak, ezért a járványügyi központ vezetője a bárok, klubok bezárását sürgette. Angela Merkel ügyvezető kancellár szerdán azt mondta, hogy drámai a koronavírus-járvány negyedik hulláma alá került Németország, ezért a német parlamentben csütörtökön vitáznak, majd szavaznak arról, hogy milyen korlátozó intézkedésekkel tudják megfékezni a járványt.

Ausztriában is tovább nőtt a fertőzöttek száma, több tartományban teljes lezárásra készülnek.

Szlovákiában Eduard Heger miniszterelnök bejelentette csütörtökön, hogy korlátozásokat vezetnek be az oltatlanok számára.

