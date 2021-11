Gibraltáron 100%-os átoltottság mellett is tombol a járvány – mi lehet erre a magyarázat?

Gibraltáron hiába teljes az átoltottság, ismét meredeken emelkednek a számok.

A felnőtt lakosság 100 százaléka megkapta a vakcinát, sokan már a harmadik dózist is, az elmúlt időszakban azonban mégis az új fertőzések „drasztikus emelkedése” tapasztalható. Válaszul a kormány korlátozásokat vezet be, a többi között maszkviselésre, távolságtartásra szólítja fel a lakosságot.

Bennünk pedig megannyi kérdés merül fel, hiszen sokan akarva-akaratlanul megváltóként tekintenek a vakcinára, abban a hitben ringatják magukat, hogy az oltásokkal egyszer és mindenkorra vége a járványnak.

Mintegy „válaszként” elsősorban azt kell kiemelni, hogy a gibraltári folyamatokat nem ismerjük tudományos pontossággal, illetve megismételjük: a jelenlegi járványhelyzetben a vakcinák nagyon hatékony védelmet jelentenek ugyan, de önmagukban nem győzhetik le a vírust. A 24.hu Dr. Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont munkatársának segítségét kérte.

A SARS-CoV2 delta variánsa az eddigi változatoknál fertőzőbb, hatékonyabban képes megtelepedni a felsőlégúti nyálkahártyákon. Ebből adódóan nagyobb mennyiségben képes replikálódni, és gyakrabban okoz tünetes megbetegedéseket, illetve a fertőzött személy aktívabban terjeszti a kórokozót.

Az eddig engedélyezett oltóanyagok az alap vírusváltozatokra rendkívül magas, 90 százalék feletti hatásosságot produkáltak, ez a delta variáns megjelenésével változott. Amit most az oltások és a delta összefüggéséről számos tudományos eredmény, nemzetközi tapasztalat alapján tudunk:

a fertőzés oltottaknál is okozhat tüneteket, megbetegedést, de a súlyos, kórházi ápolást igénylő betegségtől és a haláltól nagy arányban megvéd.

Kemenesi Gábor úgy fogalmaz a 24.hu-nak, hogy ezen a ponton a járvány fokmérője már nem feltétlenül az új esetszámok alakulása, hanem a kórházi ápolásra szorulóké és az elhunytaké.

Gibraltárra visszatérve, egyelőre még nincsenek tudományos igényű kutatások az okokról, de lehetnek feltételezéseink.

A leginkább az, hogy az új esetek túlnyomó többsége az 5–10 és a 10–15 éves korosztályból kerül ki

– ez a kormány Twitter-oldaláról ismert.

Márpedig a 100 százalékos átoltottsági adat a felnőtt lakosságra vonatkozik.

A fenti tények önmagában magyarázhatják, a „teljes átoltottság” ellenére növekvő esetszámokat, fontos azonban továbbra is hangsúlyozni, hogy tisztán majd akkor fogunk látni, amikor megjelennek az esettel foglalkozó tudományos publikációk. Általánosságban pedig a hasonló tendenciák mögött számtalan egyéb ok is húzódhat.

Amit még az eset jól megmutat, hogy az aktuális védelem minden esetben a külső nyomástól, azaz a vírusnak való kitettségtől függ.

Ez szabályozza azt is, hogy éppen milyen járványügyi intézkedéseket célszerű bevetni – ekkor önmagában a vakcina már nem elég a járvány fékezésére.

Gibraltáron jelenleg a fiatal korosztály által mozgatott járvány növeli az esetszámokat, és okoz nagyobb kitettséget az oltottak számára is, utóbbiak körében ezért lehet több fertőzött.

Az lesz majd sokatmondó, amikor kiderül, hogy a fertőzéseket milyen arányban követi a kórházi ellátásra szorulók és a halálozások volumene

– mondja a virológus. Hozzáteszi, az eddigi tapasztalatok alapján arra számít, jócskán elmaradnak majd az előző hullámokban látott arányoktól.

