Autó hajtott Wisconsinban egy felvonulás résztvevői közé, sok a sérült, többen elhunytak

A gyanúsítottat elfogták, egyelőre nem tudni, hogy terrorcselekmény történt-e. Az incidensben legalább húszan megsérültek és többen meghaltak.

Az MTI nyomán a hvg.hu arról számolt be, hogy az Egyesült Államokban a Wisconsin állambeli Waukesha városában (Milwaukeetól 32 kilométerre nyugatra) egy személyautó hajtott egy karácsonyi felvonulás résztvevői közé helyi idő szerint vasárnap délután öt óra előtt.

A háttérben, a ház mellett látható az az autó, amellyel a tömegbe gázolt a sofőrje.

Fotó, címlapkép: AFP/Eric Dunst

A helyi polgármester és a rendőrség azt közölte, hogy az esettel összefüggésben egy gyanúsítottat elfogtak. Dan Thompson helyi rendőrfőnök pontosan nem közölte, hogy hány haláleset történt az esettel összefüggésben, de azt elismerte, hogy voltak halálos áldozatok.

A New York Times cikke szerint a wisconsini gyermekkórház szóvivője azt közölte, hogy náluk 15 személyt kezelnek, egy másik kórház (Aurora Medical Center) 13 sérültet lát el, közülük hárman vannak kritikus állapotban. Egy harmadik egészségügyi ellátóintézményben is vannak sérültek, ám pontos adatot a létszámról nem közöltek.

"A rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy egyelőre nem lehet tudni, hogy az incidens terrorcselekménynek minősül-e. A történtek hátterét egyelőre homály fedi, így az a kérdés sem tisztázott, hogy az autót szándékosan vezették-e a tömegbe.

A tűzoltóság arról számolt be, hogy 11 felnőttet és 12 gyereket kellett kórházba szállítani.

Shawn Reilly polgármester a WITI hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy tudomása szerint már elhárult a veszély.

A helyi rendőrség megerősítette, hogy rendőrségi művelet van folyamatban, s felszólította a lakosokat, hogy kerüljék el a belvárost.

A CBS amerikai hírtelevízió regionális adója, a Channel 58 szemtanúkra hivatkozva közölte, hogy lövések is eldördültek"

- olvasható a hvg.hu cikkében.

A Twitteren több felvételen is látható (ezekből a Breaking911.com tett közzé többet cikkében), hogy egy piros színű utcai terepjáró hajtott bele a felvonulókba hátulról. Egy másik felvételen az látható, ahogy egy rendőrségi kordont áttörve hajt nagy sebességgel a terepjáró, amire a rendőrök tüzet is nyitottak.

This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade.

You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I