Tragédia: egy kisfiú is elhunyt – emelkedett a wisconsini autós ámokfutás áldozatainak száma

Rajta kívül öt nő vesztette életét a vasárnapi esetben, amikor egy karácsonyi felvonulásba hajtott bele egy férfi az autójával. Több mint hatvanan, köztük 18 gyerek sérült meg, többük állapota válságos.

Egy nyolcéves kisfiú a hatodik halálos áldozata a vasárnap a wisconsini Waukeshában történt autós ámokfutásnak – írta meg a BBC nyomán a Telex.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint vasárnap egy karácsonyi felvonulásba hajtott bele szándékosan egy férfi autóval, a gázolásban több mint hatvanan sebesültek meg, köztük 18 gyermek, több sérült állapota válságos. A szerdára elhunyt nyolcéves fiú koponyaműtétre szorult, de az orvosok szerint a felépüléséhez csoda kellett volna. A hatodik áldozat kisfiún kívül a gázolásban öt nő vesztette életét.

Az ügyészség szerint a gázolás során az elkövető cikkcakkban haladt, hogy minél több embert elüthessen a felvonuláson. Kevin Costello bíró úgy nyilatkozott, hogy még ehhez hasonlt sem látott hosszú pályafutása alatt.

A támadóra ötmillió dolláros óvadékot szabtak ki. A 39 éves Darrel Brooks 15 éves kora óta tíz alkalommal lett elítélve különböző bűncselekmények miatt. A gázolás előtt alig két nappal ezer dolláros óvadék ellenében szabadult épp, miután a saját gyermeke anyjára támadt.

A cikk szerint a hatóságok most felülvizsgálják, hogy az akkori óvadék nem volt-e elfogadhatatlanul alacsony összegű. Ráadásul óvadék ellenében volt szabadlábon ekkor már egy másik ügyben, amelyben egy családi vita közben elsütött fegyver miatt jártak el ellene.

A férfi egy incidens helyszínéről menekült a gázolás előtt, és szándékosan figyelmen kívül hagyta a rendőrök figyelmeztetését, valamint egy kisebb kordont is áttört, ami a felvonulás útvonalát zárta le. Az egyik rendőr háromszor rálőtt az autóra, de nem tudta megállítani a férfit, a kilőtt lövedékek nem találták el a férfit.

Az elkövető a helyszínről elmenekülve, 20 perccel később még segítséget kért egy háznál a városban, hogy telefonálhasson egyet. A házigazda beengedte őt és még szendvicset is készített neki, valamint egy kabáttal is kisegítette – ekkor még nem tudta, hogy mi is történt nem sokkal korábban a városban. Nem sokkal később azonban már egyre terhesebbé vált a férfi jelenléte, ezért a házigazda távozásra kérte fel – nem sokkal ezután érkezett meg a rendőrség, a férfit pedig elfogták.

Forrás: bbc.com, telex.hu