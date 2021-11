Az Oxford Vaccine igazgatója szerint az új variáns nem fogja ismét belobbantani a járványt

Sokan pánikoltak az új, Afrika déli részén megjelent variáns miatt, ám Sir Andrew Pollard professzor, a brit Oxford Vaccine Group igazgatója szerint kár aggódni.

Szerinte a most megjelent omikron koronavírus-variáns aligha fogja újraindítani a járványt egy olyan társadalomban, amelyben jelentős az átoltottság mértéke. Pollard úgy véli, a már létező vakcinák továbbra is megakadályozzák meg, hogy a beoltottak súlyosan megbetegedjenek.

Fotó: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

Ahogy arról a HVG.hu is beszámolt, a B.1.1.529 variáns meglepően sok ponton mutálódott, így képes lehet kikerülni az oltások nyújtotta védelmet, ráadásul gyorsan is terjed.

Az AstraZeneca vakcináját kifejlesztő csapat élén álló Pollard ugyanakkor azt mondja: mivel a mutációk hasonló helyen alakultak ki, mint a korábbi variánsok esetében, amelyek ellen továbbra is védelmet biztosítottak a létező vakcinák, és hatásosak voltak a súlyos lefolyású betegség ellen. A professzor ugyanakkor hozzátette, több hétre van szükség még ahhoz, hogy mindezt hivatalosan is meg lehessen erősíteni. Azt viszont már most kijelentette:

Rendkívül valószínűtlen, hogy olyan módon jelenjen meg újra a járvány egy átoltott társadalomban, mint ahogyan tavaly történt.

Az Egyesült Királyság már utazási korlátozásokat rendelt el a Dél-Afrikai Köztársaság és további öt afrikai ország felé, de így tett Kanada, az Egyesült Államok és Ausztrália is, sőt Magyarország is utazási korlátozásokat rendelt el.

Forrás: HVG.hu