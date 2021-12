WHO-igazgató: az omikron-variáns ellen is jók lesznek a védőoltások

Azt azért hozzátette, hogy a kutatások még a kezdeti szakaszban járnak.

Michael Ryan, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) vészhelyzeti igazgatója arról beszélt az AFP-nek adott és szerda reggel megjelent interjújában, hogy nincs ok kételkedni abban, hogy a jelenleg rendelkezésre álló vakcinák védelmet nyújtanak a Covid-19 súlyos szövődményeinek kialakulása ellen az omikron-variáns esetében is – idézi az interjút az MTI híre nyomán a 24.hu.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az MTI a közleményből idézve azt írja:

Nagyon hatékony oltóanyagok állnak rendelkezésünkre, amelyek bizonyították erejüket az eddigi összes variánssal szemben, ami a súlyos megbetegedést és kórházba kerülést illeti, és semmi okunk azt gondolni, hogy ez most máshogy lesz. A variáns eddig viselkedése nem utal arra, hogy az eddigi változatoknál súlyosabb betegséget tudna okozni, Afrikában egyes helyeken enyhébb tünetekről számoltak be

- magyarázta az interjúban az AFP-igazgató az MTI híre szerint, és azt is hozzátette, hogy az omikron-variáns esetében még csak a vizsgálatok kezdeti szakasza tart, és óvatosan kell elemezni az adatokat.

Az MTI a Bloomberg News nyomán arról is beszámolt, hogy dél-afrikai kutatók azt közölték, a Pfizer/BioNTech-vakcina részleges védelmet nyújt az omikron-variánssal szemben, amit emlékeztető oltásokkal lehet erősíteni.

Forrás: MTI via 24.hu, bloomberg.com,