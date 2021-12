Csődközelben azok a kínai óriáscégek, akik az egész világgazdaságot magukkal ránthatják

Az óriásra duzzadt kínai cégek bajait az egész világgazdaság megérezheti.

Idén őszig a világ Kínán kívüli részében csak az ingatlanpiaccal foglalkozók ismerték igazán az Evergrande nevet, most azonban három hónap alatt már másodszor aggódhatunk amiatt, nehogy ennek a vállalatnak az összeomlása indítson el egy a 2008-as válsághoz hasonló dominóhatást. Amikor először került be a hírekbe a cég, még az újságírók közül is sokan keverték össze a Szuezi-csatornát eltorlaszoló Ever Givennel, de most már annak is van esélye, hogy még annál is nagyobb káoszt tud okozni a globális gazdaságban, mint a tavasszal pechesen járt hajó.

A lényeg nagyon leegyszerűsítve az: Kína korábbi második legnagyobb ingatlanfejlesztő cége csődbe juthat, ha pedig ez megtörténik, akkor félő, hogy a kínai gazdaság egy részét is magával rántja, ebben az esetben viszont a teljes világgazdaság bajban lehet. Épp akkor, amikor jön ki az egész világ a járvány okozta gazdasági sokkból, nem hiányzik senkinek az, hogy a második legnagyobb gazdaság megrengjen. Ezért fontos ez az esemény Kínától nagyon távoli országok számára is. És persze azért is idegesek lehetnek a befektetők, mert élénkek még az emlékek arról, hogy tizenhárom éve a válság nagyon hasonlóképp kezdődött el a Lehman Brothers csődjével.

A gondok az Evergrande körül nem új keletűek, és azokat részben vissza lehet vezetni a kínai fellendülés történetére. A cég jogelődjének számító kantoni vállalat sikerének hátterében egyszerre álltak az alapító Hszü Csia-jin kiváló politikai kapcsolatai és az óriási kereslet a kínai társadalom körében a lakóingatlanok iránt. A növekedést pedig masszív terjeszkedés követte: a cég vett többek között focicsapatot, biztosítót, médiatársaságot, de még az élelmiszer-forgalmazásba is belekóstolt. Az elmúlt években az Evergrande az e-közlekedés felé kacsingatott, töltőállomások után járművek gyártásába is beszállt. Minderre stabil alapot adott az ingatlanok iránti kereslet, amelynek köszönhetően az alapítót 2017-ben Kína leggazdagabb embereként tartották számon. Miközben azonban a társaság dagadt tovább, a kereslet már alábbhagyott.

Forrás: JADE GAO / AFP

Az sem segített, hogy a nyakló nélküli építkezéseket jórészt hitelből finanszírozták a fejlesztők, az Evergrande ráadásul egyre nagyobb arányban adósodott el rövid lejáratú papírokban. Az adósság jelentős része ráadásul az úgynevezett árnyékbankrendszerből ered: mint az Economist elemzésében olvasható, 2020 első felében az ilyen, átláthatatlanul és a rövid távú papírokhoz hasonlóan magasabb felárral operáló hitelezők jegyezték az Evergrande adósságállományának 45 százalékát.

Kínában a 2010-es évtized közepére az ingatlanvagyon az egyik legfontosabb befektetési eszközzé vált, az építőipar és az ingatlanágazat az ország gazdaságának 29 százalékát adja, a kínai nagyvárosok ingatlanárai magasabbak még New York vagy London árainál is. A nagy beruházásokat azonban jelentős részben hitelből finanszírozták, csakhogy a túl sok ingatlanprojekt és az egykepolitika miatt óriási túlkínálat alakult ki. Emiatt Hszi Csin-ping elnök 2020-ban bejelentette, hogy egészségesebbé kell tenni a nagy ingatlancégek mérlegét. Az új szabályokat a három vörös vonalnak nevezték el: kinnlevőség aránya nem érheti el az eszközállomány 70 százalékát, a nettó adósság a saját tőke értékét, a rövid távú adósságé pedig a készpénzállományét – márpedig az Evergrande egyik előírásnak sem felelt meg, ezért nem vehetett fel újabb hitelt. Emiatt bajba került, és rákényszerült arra, hogy hitel helyett a lakásállománya eladásából jusson pénzhez minél gyorsabban, ez viszont csak nyomott árak mellett jöhetett össze.

A problémák idén szeptemberben váltak először igazán fenyegetővé. Akkor a cég vezetői bejelentették, hogy a 2025-ben lejáró kötvényei után épp járó kamatot a kínai tulajdonosoknak ki tudják fizetni, de azt nem garantálja, hogy a külföldi befektetőknek is el tudják utalni a nekik járó összesen 83,5 millió dollárt. A vállalat adóssága ekkor 310 milliárd dollár volt, ami nagyjából két évi magyar GDP-nek felel meg, érthető tehát, hogy sokan idegesen fogadták a hírt.

Akkor még sikerült elkerülni a fizetésképtelenséget, és ezzel megnyugtatni a piacokat, de a nyugalmi időszak nem tartott örökké. November 6-án kellett volna ugyanis kifizetnie a cégnek 82,5 millió dollár kamatot, és amikor ez nem sikerült, 30 napos türelmi időt kapott a cég. Ez most hétfőn járt le, és egyelőre nincs hír arról, hogy sikerült volna fizetni.

Az a furcsa helyzet állt elő, hogy hivatalosan még nem tudni, mi történik: az Evergrande nem kommentálta az eseményeket, a hivatalos kommunikációjában még nem ejtett szót sem arról, hogy fizetésképtelenné vált volna, sem arról, hogy ki tudta volna fizetni a pénzt határidőre. A BBC és a Reuters is úgy értesült, hogy a befektetők nem kapták meg a pénzüket.

Mindenki feszülten várta, hogy mi fog történni, végül a Fitch Ratings törte meg a csendet, és miután ők sem kaptak a kérdéseikre választ a kínaiaktól, bejelentették az Evergrande leminősítését, a lehetséges második legrosszabb, RD szintre. Ez a restricted default rövidítése, magyarra korlátozott csődhelyzetként lehet fordítani, az olyanok kapják meg, akik nem tudják kifizetni a tartozásaikat, nem is látszik esély arra, hogy fizessenek, de még nem indítottak el hivatalosan csődeljárást vagy bármilyen felszámolási eljárást.

Ennél lejjebb a minősítési listán csak a tényleges csődben lévő cégek, államok, egyéb entitások vannak.

És ha ez nem lenne elég: az Evergrande összeomlásával a Kaisa Group veheti át a második helyet a kínai ingatlanfejlesztők listáján – arra a kis időre, amíg szintén össze nem dől, a Fitch ugyanis ezt a céget is az RD kategóriába sorolta. A vállalat 400 millió dollárt nem tudott visszafizetni határidőre. Az ottani vezetők novemberben próbáltak tárgyalni arról, hogy a decemberben esedékes fizetési kötelezettség helyett új, 2023-ban lejáró kötvényeket ajánlanak fel a hitelezőknek, de eddig nem sikerült megállapodni.

