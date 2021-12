Senki sem figyel oda rá, pedig háború közeleg a közeli országban

Sajtószemlét tartott a Népszava.hu. A Times cikkére hivatkozva hívja fel a figyelmet a Boszniában eszkalálódó helyzetre.

Háborúval fenyeget, hogy a boszniai szerbek vezére fokozta szakadár törekvéseit és ki akarja vonni a Republika Srpska képviselőit a köztársaság intézményeiből. A populista Dodik olyan válságot idézett elő, amelyre nem volt példa az 1995-ös Daytoni Békemegállapodás óta.

A politikus, aki évtizedek óta meghatározó tényező a szerb kisebbségben, egykor a Nyugat liberális kedvence volt, de azután fokozatosan ráállt a nacionalista vonalra, és most már közel van Putyinhoz. A szerb országrész bosnyák alelnöke, Ramiz Salkic azt mondja, Dodik a fő felelős, amiért veszély fenyegeti az ország békéjét és stabilitását, és főleg az ő bűne a nagyarányú megosztottság is. Most pedig már nagyon közel jár ahhoz, hogy nyílt erőszak robbanjon ki, mert célja a szerb közösség leválása, az pedig harcokhoz vezetne.

Ezzel szemben Dodik azt bizonygatta a lap tudósítójának, hogy hiba volt a soknemzetiségű állam megalapítása, mert látnivaló, hogy a közös irányítás nem működik. Önmagát úgy jellemezte, hogy csupán a nemzetközi közösség beavatkozásának igyekszik véget vetni. Szerinte vissza kell térni a csaknem 30 évvel ezelőtti alkotmányhoz és az autonóm körzetekre kell rábízni a hatalom jó részét. Azt állította, hogy nem szorgalmazza az egyesülést Szerbiával, csupán a mostani határokon belül nagyobb önállóságot szeretne a szerb etnikumnak.

Hozzátette, hogy a bajokat a nemzetközi fellépés idézte elő, és Bosznia-Hercegovina Európa egyetlen gyarmata. Idegenek irányítják, akik megpróbálják ráerőszakolni elképzelésüket az országra. A szerbek egyébként úgy érzik, hogy kollektív büntetés áldozatai, míg a másik két nemzetiség háborús bűnösei sokkal enyhébb elbánásban részesültek. Továbbá, hogy sokkal jobb volna, ha önálló államuk lenne.

