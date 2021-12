Szputnyik ide vagy oda, a tehetős oroszok külföldre mennek Covid oltásért

Megdöbbentő hírekről számolt be a Népszava.hu a Frankfurter Rundschau írása alapján.

Hiába van Oroszországnak immár öt különféle vakcinája a Covid ellen, a tehetős oroszok körében virágzik az oltási turizmus.

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Utazási irodák sorra szervezik a csoportokat Európába, főleg Horvátországba és Görögországba, de lehet menni oltásért Németországba is. Az ár 1000 eurónál kezdődik. Ebbe beletartozik a repülő, a szállás és a szernek a beadása. Az ok az, hogy a lakosság jelentős része utazni akar, de ezt csak akkor teheti meg, ha bizonyítja védettségét. Ám erre a Szputnyik nem alkalmas, mert hiába harangozta be annak idején nagy felhajtás mellett Putyin, ma sem kapta meg az engedélyt sem a WHO-tól, sem az európai gyógyszerügyi hatóságtól, mert a gyártó továbbra sem nyújtotta be a teljes dokumentációt, ideértve a felhasználással kapcsolatos orosz adatokat.

A nyugati szerek oroszországi forgalmazásához viszont Moszkva nem járult hozzá. (A Szputnyikot egyébként csak pár állam fogadta be, lásd Magyarországot és San Marinót.) A nyugati oltóanyagok közül az oroszok körében a Johnson&Johnson a legnépszerűbb, mert abból elegendő egyetlen adag is. Szervezett formában ezrek élnek a lehetőséggel, és ehhez jönnek még hozzá azok, akik saját maguk találják meg a lehetőséget az immunitás megszerzésére külhonban.

Hogy a Nyugat hónapok után sem bólintott rá az orosz készítményekre, az csak fokozza az orosz lakosság bizalmatlanságát saját gyógyszerükkel szemben. Idáig csupán 46 % élvez teljes immunitást. Viszont akinek van papírja róla, hogy külföldi szert nyomtak bele, az, ha elvégezteti az antitest vizsgálatot, hat hónapra szóló igazoláshoz juthat. Az országba látogató külföldieknek ugyanakkor PCR-ellenőrzés alá kell vetniük magukat, még akkor is, ha odahaza Szputnyikkal oltották be őket.

Forrás: Népszava.hu