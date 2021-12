Ezrek tüntettek szerte Lengyelországban a szabad médiáért és a kormány ellen

A jobboldali PiS-kormány ugyanis pénteken váratlanul átnyomta a lengyel szejmen a korábban már felvetett törvényjavaslatát, amely a külföldi tulajdonú médiacégek életét nehezíti meg Lengyelországban.

Több ezren tüntettek több városban is vasárnap Lengyelországban azt követően, hogy pénteken a parlament kissé váratlanul újra elővette a korábban leszavazott törvénytervezetet, amely a külföldi tulajdonban lévő médiacégek működését nehezíti meg, és a kormánytöbbség ismét megszavazta azt – írta meg a Guardian cikke nyomán a 24.hu.

Fotó: Wojtek Radwanski / AFP

A cikk szerint a tüntetők azt követelték Andrzej Duda köztársasági elnöktől, hogy ne írja alá a törvényt, mert azzal a kormány korlátozná a sajtószabadságot. A törvény hatálybalépéséhez ugyanis szükség van a köztársasági elnök aláírására is.

A törvényjavaslat lényege, hogy a külföldi tulajdonú médiacégek működésének feltételein szigorítanak, ami leginkább az amerikai Discovery Inc. által működtetett, Lengyelországban a legnépszerűbbnek számító TVN24 fennmaradását veszélyezteti.

Rafal Trzaskowski varsói polgármester, korábbi ellenzéki elnökjelölt beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szigorítással nemcsak egy tévécsatornáról van szó, mert a kormányon lévő jobboldali PiS (Jog és Igazságosság) az internetet is cenzúrázná, és kísérletet fognak tenni minden független információforrás megszüntetésére, amit nem szabad hagyni.

Az elnöki palota előtt volt a legnagyobb tüntetés, ahová sokan lengyel és EU-s zászlókkal érkeztek és szabad médiát követeltek. Krakkóban is sokan vonultak az utcára, ott a szabad média követelése mellett a TVN mellett is kiálltak, de "szabad Lengyelország, szabad emberek, szabad média" feliratú táblát is lehetett látni. A cikk szerint helyi idő szerint vasárnap este 8:20-ig több mint 1,5 millió ember írta alá a petíciót a TVN24 védelmében.

A PiS már korábban is jelezte többször, hogy túl nagynak tartják a külföldi tulajdonban lévő médiavállalatok arányát az országban. Az Európai Bizottság szerint az új törvénnyel a kormány aláássa a jogállamiságot és a demokratikus értékeket Lengyelországban. Vera Jourova, az Európai Bizottság alelnöke már korábban közölte, hogy amint hatályba lép a törvény, fel fognak lépni ellene.

Forrás: theguardian.com, 24.hu