A BioNTech vezetője szerint még a három oltás is kevés az omikron-variáns ellen

Ugur Sahin szerint már messze vannak attól a 95 százalékos hatásosságtól, amelyet az eredeti koronavírussal szemben megszereztek. De már készül az omikron-variáns ellen hatásos vakcinájuk.

A BioNTech vezérigazgatója (a cég gyártja a Pfizer-vakcinát), Ugur Sahin a Le Monde-nak adott interjúban arról beszélt, hogy a koronavírus nemrég megjelent omikron-variánsa ellen, annak megállítására még a három védőoltás is kevés – olvasható az Index cikkében.

Fotó: wikipedia CC BY-SA 4.0/Stefan Albrecht/BioNTech

Tudnunk kell, hogy még a háromszor beoltottak is képesek átadni másnak a fertőzést [...]. Egyértelmű, hogy most már nagyon messze vagyunk attól a 95 százalékos hatásosságtól, amelyet az eredeti koronavírussal szemben megszereztünk

- fordította az Index Sahin szavait, aki arra is kitért, hogy már az eddigi adatokból is látszik a hatásosság csökkenése, de idővel, az újabb kutatások elkészülte után még az is kiderülhet akár, hogy a most láthatónál is jobban visszaesett ez az omikron-variáns esetében.

Azt ugyanakkor hozzátette Sahin, hogy az Egyesült Királyságból és Dél-Afrikából biztató adatok jöttek arról, hogy az oltás a súlyos szövődmények ellen továbbra is védelmet ad. A cikk szerint a Dél-afrikai Köztársaságban végzett vizsgálatokból kiderült, miszerint két oltás is 70 százalékkal csökkentette a kórházba kerülés esélyeit.

Sahin az interjúban azt is elmondta, továbbra is dolgoznak azon a vakcinán, melyet kifejezetten az omikron-variáns ellen szánnak, és tudják tartani a határidőket, vagyis már márciusra megérkezhetnek az első vakcinák, amennyiben a gyógyszerhatóságok is rábólintanak.

Forrás: lemonde.fr, euronews.com, index.hu